Радиостанция судного дня передала в эфире новое зашифрованное сообщение

сегодня в 15:03

Знаменитая российская коротковолновая радиостанция судного дня УВБ-76, известная в мировом радиосообществе под неофициальным названием «Жужжалка», передала в эфир очередное зашифрованное голосовое сообщение. Оно было зафиксировано наблюдателями 15 июня в 13:10, сообщает Telegram-канал « УВБ-76 логи ».

В ходе трансляции привычный фоновый гул был временно прерван голосом. Тот зачитал стандартизированный набор букв и цифр.

Согласно сообщениям мониторингового ресурса, текст радиограммы прозвучал следующим образом: «НЖТИ 62272 КАРАНДАШ 9496 2709».

11 июня радиостанция Судного дня передала три сообщения за день. В эфире были произнесены: «изоляторный», «негоциант» и «шарфотол».

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