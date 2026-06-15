Радиостанция судного дня передала в эфире новое зашифрованное сообщение
Знаменитая российская коротковолновая радиостанция судного дня УВБ-76, известная в мировом радиосообществе под неофициальным названием «Жужжалка», передала в эфир очередное зашифрованное голосовое сообщение. Оно было зафиксировано наблюдателями 15 июня в 13:10, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В ходе трансляции привычный фоновый гул был временно прерван голосом. Тот зачитал стандартизированный набор букв и цифр.
Согласно сообщениям мониторингового ресурса, текст радиограммы прозвучал следующим образом: «НЖТИ 62272 КАРАНДАШ 9496 2709».
11 июня радиостанция Судного дня передала три сообщения за день. В эфире были произнесены: «изоляторный», «негоциант» и «шарфотол».
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