Аудиторы признали большинство F-35 США небоеспособными

Большая часть американских истребителей F-35 не готова к боевым вылетам. Аудиторы связали это с нехваткой деталей, сбоями в софте и коррозией, передает «Царьград» .

Defense News со ссылкой на доклад правительственных аудиторов сообщило, что техническое состояние парка F-35 в США остается проблемным. Более половины самолетов не могут подняться в воздух для выполнения боевых задач.

США сейчас эксплуатируют свыше 800 таких истребителей и планируют купить еще около 1700. По данным аудита, только 44% имеющихся F-35 способны выполнить хотя бы одно боевое задание.

Полностью готовым ко всему спектру операций оказался лишь каждый четвертый самолет. Аналитики назвали главными причинами дефицит запчастей, задержки с установкой новых версий программного обеспечения и повреждения от коррозии.

Пентагон уже запустил программу модернизации авиапарка. Для ее реализации ведомству нужно дополнительно 13,7 млрд долларов. Военные не ждут серьезного улучшения ситуации раньше конца 2026 года.

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