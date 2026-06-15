Бобры помогли защитить север Лондона от подтоплений

Бобры в парке Парадайз-Филдс построили плотины и помогли защитить север Лондона от подтоплений, сообщает «Царьград» .

Грызунов поселили в парке в октябре 2023 года. По данным Independent, за несколько месяцев они создали систему плотин, которая превратила территорию в природный резервуар для излишков влаги.

Муниципалитет десятилетиями пытался защитить жилые кварталы и станцию метро Гринфорд бетонными конструкциями. В 2024 году район впервые за долгое время обошелся без разрушительных паводков.

Эксперты отмечают, что бобровые плотины замедлили водный поток. В ручей снова стал проникать солнечный свет, вода очистилась, вернулась рыба, а пищевые связи восстановились для насекомых, амфибий и птиц.

Опыт района Илинг показал эффективность природных методов адаптации к климатическим изменениям. Местный совет рассматривает расселение бобров в другом районе — Кройдоне.

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