Бобры помогли защитить север Лондона от подтоплений
Фото - © Медиасток.рф
Бобры в парке Парадайз-Филдс построили плотины и помогли защитить север Лондона от подтоплений, сообщает «Царьград».
Грызунов поселили в парке в октябре 2023 года. По данным Independent, за несколько месяцев они создали систему плотин, которая превратила территорию в природный резервуар для излишков влаги.
Муниципалитет десятилетиями пытался защитить жилые кварталы и станцию метро Гринфорд бетонными конструкциями. В 2024 году район впервые за долгое время обошелся без разрушительных паводков.
Эксперты отмечают, что бобровые плотины замедлили водный поток. В ручей снова стал проникать солнечный свет, вода очистилась, вернулась рыба, а пищевые связи восстановились для насекомых, амфибий и птиц.
Опыт района Илинг показал эффективность природных методов адаптации к климатическим изменениям. Местный совет рассматривает расселение бобров в другом районе — Кройдоне.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.