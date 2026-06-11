«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», вечером четверг вышла в эфир с двойным сообщением, пишет канал «УВБ-76 логи» .

Оно прозвучало в 19:44 по московскому времени. В сообщении было два слова: «изоляторный» и «негоциант».

Полностью оно звучало так: «НЖТИ 59135 ИЗОЛЯТОРНЫЙ 2775 1919 НЕГОЦИАНТ 1999 1321».

Также в четверг радиостанция выходила в эфир в 10:56 со словом «шарфотол» и в 13:05 со словом «медиумизм».

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