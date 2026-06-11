«Пушистый князь»: манул Тимофей получил в подарок элитную перепелку

Московский зоопарк поздравил своего знаменитого манула Тимофея с днем рождения. Сегодня ему исполнилось шесть лет. Сотрудники в официальном Telegram-канале зоопарка показали, как украшали подарок с элитной перепелкой.

В честь праздника зоологи подготовили для именинника специальный подарок — элитную перепелку с доставкой прямо к любимому пню. Вместе с угощением в коробке находились мягчайшая древесная стружка и свежескошенная трава, но, как отметили в зоопарке, «кот уже большой, в коробки не ныряет, он любит есть».

Чтобы Тимофей немного потрудился за угощением, перепелку спрятали в прочный пакет и подвесили чуть поодаль от края его любимого пня. В процессе добывания лакомства именинник изрядно потрудился и даже дважды обаятельно упал. В зоопарке с юмором заметили: «Если кот падает — значит, он именно так и задумал».

Манул Тимофей — один из самых популярных обитателей Московского зоопарка. За его жизнью следят тысячи поклонников в соцсетях. Обычно зоологи стараются, чтобы животные не просто получали еду, но и прилагали усилия — это поддерживает их естественное поведение и физическую форму.

Сотрудники зоопарка поздравили Тимофея теплыми словами, назвав его «пушистым князем». Они пожелали питомцу здоровья и долголетия, а посетителей и подписчиков пригласили следить за дальнейшей жизнью манула в официальных аккаунтах зоопарка.

«С днем рождения, Тимоша!» — резюмировали в поздравлении.

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