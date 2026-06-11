Видео: манулу Тимофею вручили подарок в честь дня рождения
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Манул Тимофей 11 июня отмечает день рождения — ему исполнилось шесть лет. В честь праздника жителю Московского зоопарка преподнесли подарок, который он поспешил распаковать, сообщает РИА Новости.
Заветный мешочек с сердечками и надписью «С днем рождения!» подвесили за ветку. Тимофей спустился из своего логова и застыл, глядя на новую вещь в вольере.
Очень быстро манул заинтересовался и поспешил распаковать подарок. Внутри оказалась перепелка: Тимоша не остался без вкусного праздничного ужина.
Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Через год его перевезли в зоопарк в столице.
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