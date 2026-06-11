Ковальчук: в Брянской области при атаке дрона ВСУ ранен 5-летний мальчик

О ранении пятилетнего ребенка в результате атаки украинского беспилотника в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Происшествие случилось в Климовском районе.

По словам главы региона, FPV-дрон нанес удар, в результате которого пострадал пятилетний мальчик. В момент атаки ребенок гулял во дворе.

Характер ранений не уточняется, однако губернатор отметил, что медики оперативно оказали пострадавшему необходимую помощь. Мальчик был госпитализирован. За его состоянием сейчас следят врачи. Информации о других пострадавших не поступало.

Ранее Ковальчук через свои официальные аккаунты в соцсетях предупреждал о воздушной опасности в связи с активностью противника. Ракетную опасность в регионе отменили в 19:35 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.