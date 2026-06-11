Вступило в силу мощное климатическое явление Эль-Ниньо

Климатическое явление Эль-Ниньо грозит стать еще одним рекордно жарким годом и вызовет сбои в погоде, продовольственных поставках и экономике, последствия которых будут ощущаться еще долгое время, сообщает Baza .

По прогнозам, нынешнее событие может перерасти в «супер» Эль-Ниньо и стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

В 1877 году жертвами подобной экологической катастрофы миллионы людей.

Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, следует из доклада Всемирной метеорологической организации. Эксперты рассказали, какие последствия это может иметь для России.

Климатолог Екатерина Пестрякова отметила, что долгосрочные прогнозы не дают стопроцентной точности, однако тренд к росту температуры очевиден. По ее словам, потепление расширяет зону земледелия на север, но делает степные районы более засушливыми и способствует распространению южных насекомых.

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