ВМО предупредила о рекордной жаре в ближайшие пять лет
Фото - © Аномальная жара в Москве/Медиасток.рф
Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, следует из доклада Всемирной метеорологической организации. Эксперты рассказали, какие последствия это может иметь для России, сообщает 360.ru.
Климатолог Екатерина Пестрякова отметила, что долгосрочные прогнозы не дают стопроцентной точности, однако тренд к росту температуры очевиден. По ее словам, потепление расширяет зону земледелия на север, но делает степные районы более засушливыми и способствует распространению южных насекомых.
«Даже малярийный комар в Тюменской области появился», — сказала она.
Кандидат физико-математических наук Андрей Киселев подчеркнул, что потепление в России идет в 2,5 раза быстрее среднемирового показателя.
«Температура будет расти, к сожалению», — заявил он.
Эксперты связывают рекордные температуры с антропогенным влиянием и явлением Эль-Ниньо. Последнее вызывает аномальный прогрев вод Тихого океана и усиливает погодные экстремумы.
Потепление ускоряет таяние многолетней мерзлоты, повышает уровень океана и увеличивает число ливней, засух и пожаров. Засушливые регионы становятся суше, а влажные — получают еще больше осадков. Это угрожает экосистемам и сельскому хозяйству, которое сильнее других отраслей зависит от погоды.
При этом ученые подчеркивают: климатология говорит о долгосрочном тренде, а не о точном прогнозе на конкретный год. Существенные изменения возможны только при воздействии мощных факторов, включая крупные извержения вулканов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.