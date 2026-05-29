ВМО предупредила о рекордной жаре в ближайшие пять лет

сегодня в 16:40

Климатологи заявили об ускоренном потеплении в России

Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, следует из доклада Всемирной метеорологической организации. Эксперты рассказали, какие последствия это может иметь для России, сообщает 360.ru .

Климатолог Екатерина Пестрякова отметила, что долгосрочные прогнозы не дают стопроцентной точности, однако тренд к росту температуры очевиден. По ее словам, потепление расширяет зону земледелия на север, но делает степные районы более засушливыми и способствует распространению южных насекомых.

«Даже малярийный комар в Тюменской области появился», — сказала она.

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселев подчеркнул, что потепление в России идет в 2,5 раза быстрее среднемирового показателя.

«Температура будет расти, к сожалению», — заявил он.

Эксперты связывают рекордные температуры с антропогенным влиянием и явлением Эль-Ниньо. Последнее вызывает аномальный прогрев вод Тихого океана и усиливает погодные экстремумы.

Потепление ускоряет таяние многолетней мерзлоты, повышает уровень океана и увеличивает число ливней, засух и пожаров. Засушливые регионы становятся суше, а влажные — получают еще больше осадков. Это угрожает экосистемам и сельскому хозяйству, которое сильнее других отраслей зависит от погоды.

При этом ученые подчеркивают: климатология говорит о долгосрочном тренде, а не о точном прогнозе на конкретный год. Существенные изменения возможны только при воздействии мощных факторов, включая крупные извержения вулканов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.