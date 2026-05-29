Лучшим машинистом поезда метро Москвы стал Павел Смольков

В пятницу в электродепо «Руднево» состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди машинистов поездов подземки. Первое место занял Павел Смольков, представляющий электродепо «Измайлово». Мужчина участвует в конкурсе не в первый раз, годом ранее он стал пятым.

Смольков отметил, что на протяжении года сделал большую работу над ошибками. В этом году он шел на соревнования более уверенно.

«Все участники конкурса очень сильные ребята и большие молодцы. Даже просто дойти до финала занимает много сил и времени. Это два этапа в депо: теоретическая, а затем практическая, потом три этапа городских и сам финал, в котором сегодня мы производили контрольную остановку. В междупутье лежала линейка, отмеряющая отклонения. Нужно было попасть фланцем автосцепки в ноль», — сказал Смольков.

Он уточнил, что за переезд или за недоезд относительно отметки у участников вычитали баллы. Научиться так точно останавливать многотонный состав можно только с опытом.

Победитель конкурса добавил, что в 2021 году пошел учиться на помощника машиниста электропоезда, а после на машиниста. Он управляет составами на Арбатско-Покровской линии.

Третье место в конкурсе занял Михаил Профименко, представляющий электродепо «Солнцево», а втрое — Роман Симаков из электродепо «Черкизово».

