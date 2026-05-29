Адвокат Жорин оценил риски иска к SHAMAN из-за клипа

Адвокат Жорин: лица, признанные иноагентами, могут подать в суд на SHAMAN

Адвокат Сергей Жорин заявил, что лица, признанные иноагентами, могут подать в суд на Ярослава Дронова (SHAMAN) за использование их изображений в клипе и потребовать компенсацию, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сергей Жорин отметил, что наиболее вероятная правовая конструкция — иск о незаконном использовании изображения с требованием удалить видеофрагмент и выплатить компенсацию. По его словам, требования о защите чести, достоинства и деловой репутации выглядят менее перспективными, поскольку потребуется доказать порочащий характер материалов.

«Перспективы такого спора я бы оценивал как неочевидные. Самая сильная конструкция — иск о незаконном использовании изображения и требование прекратить распространение соответствующего фрагмента, удалить видео и взыскать компенсацию. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации выглядят менее перспективно. Необходимо доказать порочащий характер. Суд будет учитывать сатирический контекст клипа, публичность участников и политический подтекст. Но юридически это не безнадежная история», — отметил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что использование фотографий без согласия создает риск нарушения статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ. Он добавил, что аргументы о сатире и общественном интересе не являются универсальным оправданием, а статус иноагента не лишает права на судебную защиту.

В клипе SHAMAN с помощью искусственного интеллекта «присутствуют» 20 иноагентов, в том числе Юрий Дудь*, Алишер Моргенштерн* и Олег Тиньков*.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.

* Признаны иноагентами.