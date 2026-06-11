Правительство РФ исключило МАКС-2026 и Гидроавиасалон-2026 из перечня выставок

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» отменен, а «Гидроавиасалон-2026» перенесен на 2027 год. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации, которое утверждает перечень международных выставок продукции военного назначения на текущий год.

Опубликованный документ предписывает исключить оба мероприятия из списка запланированных на 2026 год. Организаторы и участники ожидали, что «МАКС» по традиции пройдет в подмосковном Жуковском в конце лета, а «Гидроавиасалон» — в Геленджике в сентябре. Однако теперь эти планы отменены.

Причины не называются, но эксперты связывают решение с текущей экономической ситуацией и загруженностью авиационной промышленности выполнением государственного оборонного заказа.

Тем не менее правительство подтвердило проведение в 2027 году нескольких крупных отраслевых мероприятий. В частности, Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027» запланирована на сентябрь в Геленджике. Кроме того, в мае–июне в Казани пройдет Международный салон вертолетной техники и авиационных систем. «МАКС», судя по документу, в планы на будущий год не включен.

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