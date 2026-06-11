Трамп: Вашингтон и Тегеран достигли согласия по прекращению военного конфликта

США и Иран пришли к договоренности о завершении боевых действий, однако окончательное оформление документов еще предстоит, сообщил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС .

По словам Трампа, церемония подписания достигнутых соглашений между США и Ираном, вероятнее всего, состоится на территории Европы.

Американский президент отметил, что подписание документов может произойти уже в ближайшие выходные дни. При этом точную дату он пока называть не стал.

При этом накануне Трамп не исключал новой мощной бомбардировки по территории Ирана. Он также обещал «разбомбить» Тегеран, если предложенное Вашингтоном соглашение не будет подписано.

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