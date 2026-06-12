Космонавты «Роскосмоса» поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, с ее борта поздравили соотечественников с Днем России, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Сергей Кудь-Сверчков отметил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ России и наполняет «сердца гордостью за ее великую историю и богатую культуру».

«Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее», — отметил Сергей Микаев.

Ежегодно 12 июня в стране отмечается День России. Это один из самых важных, молодых государственных праздников, а также официальный выходной.

Дата связана с принятием в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ зафиксировал главенство местной Конституции и законов в период, когда республики СССР массово заявляли о своей независимости.

Дополнительную значимость дате придали первые всенародные открытые выборы президента, прошедшие ровно через год, 12 июня 1991 года. На них победил Борис Ельцин.

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