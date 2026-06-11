Флаг России присутствует на матче открытия ЧМ-2026

сегодня в 23:49

Флаг России вывешен на крыше стадиона «Ацтека» вместе с флагами других стран на матче открытия чемпионата мира 2026 года, сообщает ТАСС .

В матче открытия встретились сборные Мексики и ЮАР, к 70-й минуте счет 2:0 в пользу мексиканской команды.

Над сводами арены находятся флаги стран-ассоциаций, которые входят в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Чемпионат мира — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная России не участвует в турнире по решению Международной федерации футбола. Ранее сообщалось, что Владимир Путин не посетит мундиаль.

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