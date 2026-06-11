На Сахалине одинокий медведь увязался за рыбаком и на протяжении всего пути шел рядом, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина отправился на рыбалку вместе со своей собакой Ларой. В какой-то момент он увидел вдалеке медведя. Отпугнуть его было нечем, а собака не реагировала.

Когда мужчина собрался обратно, медведь подошел совсем вплотную, учуяв запах улова. При этом косолапый не проявлял агрессии, шел позади и иногда пытался дотянуться лапой до велосипеда.

Мужчина включил камеру и стал разговаривать с животным. В итоге медведь отстал только у дороги возле углегорской свалки.

Ранее медведи устроили вечеринку на лесной поляне в Ленинградской области. Эта шерстяная дискотека попала на видео.

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