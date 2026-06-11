Шерстяной слэм: медведи устроили дикие танцы в лесу в Ленобласти

Медведи устроили вечеринку на лесной поляне в Ленинградской области. Эта шерстяная дискотека попала на видео, сообщает «Mash на Мойке» .

Косолапые не стали ждать пятницы для того, чтобы устроить дикий слэм. Они облюбовали одно дерево в лесу, которое оказалось поудобнее, и принялись «танцевать» вокруг него.

Судя по кадрам, мишки сначала искали, чем поживиться на поляне. Затем они увидели то самое дерево и принялись чесать о него спины, раскачиваясь из стороны в сторону. Порой они даже обнимали его, получился своеобразный танец.

Иногда косолапые отходили от дерева и кружились рядом с ним. Все это напомнило дикую лесную вечеринку.

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