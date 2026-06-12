От Декларации о суверенитете до единения народа: в РФ отмечают День России

Ежегодно 12 июня в стране отмечается День России. Это один из самых важных, молодых государственных праздников, а также официальный выходной.

Дата связана с принятием в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ зафиксировал главенство местной Конституции и законов в период, когда республики СССР массово заявляли о своей независимости.

Дополнительную значимость дате придали первые всенародные открытые выборы президента, прошедшие ровно через год, 12 июня 1991 года. На них победил Борис Ельцин.

Именно первый глава государства в 1994 году своим указом придал дате статус государственного праздника под названием День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Его для простоты начали именовать Днем независимости.

Изначально событие вызывало неоднозначную реакцию в обществе, и опросы показывали отсутствие понимания его сути у граждан, воспринимавших дату лишь как повод для поездки на дачу. Переименовать праздник в День России Борис Ельцин предложил в 1998 году. Официальное закрепление нового названия произошло 1 февраля 2002 года с вступлением в силу нового Трудового кодекса РФ.

В 2001 году текущий президент России Владимир Путин подчеркнул, что принятая декларация положила начало новой истории демократического государства. Оно построено на гражданских свободах, верховенстве закона и благополучии людей.

В настоящее время событие приобрело патриотический характер, превратившись в символ национального единения и согласия. По всей стране в этот день вывешивают государственные флаги, проводят торжественные мероприятия и флешмобы. В Кремле организуют вручение государственных премий РФ, а центральные празднования традиционно проходят на Красной площади в Москве и завершаются салютом.

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