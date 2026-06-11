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В Брянской области погибли два мирных жителя в результате атаки ВСУ

В результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по поселку Суземка Брянской области погибли 2 мирных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале .

Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков.

Кроме того, еще два человека ранены. Пострадавших госпитализировали.

Ранее о ранении пятилетнего ребенка в результате атаки украинского беспилотника в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Происшествие случилось в Климовском районе.

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