Reuters: Иран опроверг слова Трампа о завершении конфликта

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения американского президента Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

«Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», — заявил он.

По его словам, США за последние несколько месяцев не один раз меняли свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран пришли к договоренности о завершении боевых действий, однако окончательное оформление документов еще предстоит.

По словам Трампа, церемония подписания достигнутых соглашений между США и Ираном, вероятнее всего, состоится на территории Европы.

Американский президент отметил, что подписание документов может произойти уже в ближайшие выходные дни. При этом точную дату он пока называть не стал.

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