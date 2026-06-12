В РФ начались длинные выходные

В России начались длинные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня.

Как рассказал доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова, праздничный день 12 июня приходится на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье, сообщает РИА Новости.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

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