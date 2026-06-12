В РФ зарегистрировали снижение заболеваемости корью в 3,4 раза

Заболеваемость корью в России снизилась в 3,4 раза в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора,

Отмечается, что России в 2023–2025 годах наблюдался очередной циклический подъем заболеваемости корью, который регистрируется каждые 4-6 лет.

Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано более 22,4 тыс. случаев. При этом 2025 год стал первым годом спада заболеваемости. В прошлом году было зарегистрировано 6 627 случаев кори.

Ранее в России заболеваемость гемофильной инфекцией в 2025 году превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Эксперты связывают часть роста с более точной диагностикой и пробелами в вакцинации.

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