Роспотребнадзор зафиксировал рост гемофильной инфекции в 19 раз

В России заболеваемость гемофильной инфекцией в 2025 году превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Эксперты связывают часть роста с более точной диагностикой и пробелами в вакцинации, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным Роспотребнадзора, также выросло число случаев краснухи, кори, менингококковой инфекции, листериоза, гриппа и пневмонии. Всего в 2025 году зарегистрировали более 35 млн инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% меньше, чем в 2024-м.

Гемофильную инфекцию вызывает палочка инфлюэнцы. Она чаще поражает дыхательные пути, мозг и опорно-двигательную систему. Инвазивная форма может привести к менингиту, пневмонии, эпиглоттиту, сепсису и инвалидности. Более 85% таких случаев выявляют у детей до четырех лет.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Дети до года могут заразиться через игрушки, посуду и другие предметы. Инкубационный период обычно длится 2-4 дня. Среди частых симптомов — высокая температура, озноб, слабость, кашель, затрудненное дыхание, рвота, судороги и светобоязнь.

Ученый-микробиолог, бактериолог, член-корреспондент РАН Татьяна Припутневич рассказала ОТР, что рост может быть связан с улучшением диагностики. В регионах стали чаще применять молекулярные тесты, которые быстрее выявляют возбудителя.

По словам эксперта, вакцинация против гемофильной инфекции входит в национальный календарь, а охват достигает около 96%, кроме семи регионов. На статистику также могут влиять приезжие и отказы от прививок. Детей вакцинируют с трех месяцев, ревакцинацию проводят в полтора года.

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