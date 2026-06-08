Внезапно: необычные массовые захоронения кабанов и людей нашли в Египте

Археологи сделали странную находку в греко-римском некрополе Ком Азиза на западе дельты Нила. Они обнаружили редкие захоронения диких кабанов и многочисленные человеческие погребения, сообщает RG.RU .

Захоронения диких кабанов достаточно редки в Египте. Для ученых они интересны в первую очередь благодаря тому, что кабан в древнеегипетской религиозной традиции считался животным, связанным с культом Сета — бога хаоса, войны и бурь. Этих зверей наделяли негативной символикой.

Однако существует другая версия происхождения останков кабанов, не связанная с ритуальной практикой. Захоронение могло появиться в результате повседневной жизни местного населения. Точные ответы появятся после анализа костей.

Также исследователи наткнулись в некрополе на многочисленные человеческие погребения. Выяснилось, что это кладбище, которое в далеком прошлом использовалось представителями разных социальных слоев.

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