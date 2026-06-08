Астронавты NASA хотят высадиться на Луну в костюмах от Prada
Итальянский люксовый бренд Prada создал по заказу NASA специальный костюм под скафандр. Нижнее белье предназначено для астронавтов миссии Artemis IV, которые отправятся на Луну, сообщает «Подъем».
Облегающий костюм от Prada необычный — в нем есть вентиляционные трубки. Они вшиты прямо в ткань. Трубки обеспечивают охлаждение и циркуляцию воздуха во время работы в открытом космосе.
Разработка данного нижнего белья велась модным брендом совместно с хьюстонской компанией Axiom Space, которая которая создает космическую инфраструктуру.
Prada стал первым из люксовых брендов, кто занялся разработкой образов для космической индустрии. В 2024 году модный дом представил скафандр, который также планируется использовать для высадки на Луну.
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