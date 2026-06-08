Астронавты NASA хотят высадиться на Луну в костюмах от Prada

Итальянский люксовый бренд Prada создал по заказу NASA специальный костюм под скафандр. Нижнее белье предназначено для астронавтов миссии Artemis IV, которые отправятся на Луну, сообщает «Подъем» .

Облегающий костюм от Prada необычный — в нем есть вентиляционные трубки. Они вшиты прямо в ткань. Трубки обеспечивают охлаждение и циркуляцию воздуха во время работы в открытом космосе.

Разработка данного нижнего белья велась модным брендом совместно с хьюстонской компанией Axiom Space, которая которая создает космическую инфраструктуру.

Prada стал первым из люксовых брендов, кто занялся разработкой образов для космической индустрии. В 2024 году модный дом представил скафандр, который также планируется использовать для высадки на Луну.

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