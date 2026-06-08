Социальных работников Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

8 июня в России отмечают День социального работника — праздник тех, кто ежедневно поддерживает людей в непростых жизненных обстоятельствах. Их работа — это не просто профессия, а настоящее служение, наполненное терпением, вниманием и искренним участием. В Московской области в этой сфере трудятся более 14 тысяч специалистов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Социальных работников Подмосковья поздравил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Сегодня мы чествуем людей, чья профессия — быть рядом, когда кто-то нуждается во внимании и заботе. Каждый день вы работаете со старшим поколением и гражданами с инвалидностью, помогаете семьям в сложных жизненных ситуациях. Ваш труд требует большого терпения, выдержки и искреннего участия. Спасибо за вашу преданность делу и неизменную отзывчивость», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области по Народной программе «Единой России» для социальных работников предусмотрены различные мер поддержки. В их числе — стимулирующие выплаты, компенсация аренды жилья.

Выплату на жилье получает сотрудница пансионата «Ногинский» Наталья Парфенова — она вот уже 8 лет помогает людям с ментальными нарушениями. Их в отделении — 65 человек.

«Кто‑то приезжает и плохо ходит, а потом ходить начинает. Мы ведь помогаем им в быту. Но главное — внимание и забота, без которых им так сложно», — поделилась Наталья.

Лариса Жигулина трудится в пансионате три года. Она приехала из Мариуполя и нашла здесь свое призвание. Ей тоже помогают выплатами на аренду жилья: «Случайно узнала, что здесь буду очень нужна. Так и пришла работать медсестрой. На работе я чувствую себя на своем месте. Очень люблю своих постояльцев, стараюсь относиться к ним с теплом и пониманием — ведь у каждого своя история, своя боль, свои переживания. Хочется просто быть рядом и помогать».

Тепло и забота сотрудников пансионата возвращаются им сторицей: постояльцы с благодарностью говорят о своих помощниках.

«Я нахожусь здесь уже больше четырех лет. Когда меня привезли, состояние было тяжелое — я не могла ходить. А теперь хожу, и это стало возможным только благодаря усилиям работников пансионата. Условия для жизни тут прекрасные: каждый день у нас что‑то происходит. Мы рисуем, лепим — развиваем моторику, устраиваем конкурсы, собираемся на чаепития, вспоминаем семьи, родных… Со временем все мы стали друг другу почти родными — здесь мы как одна большая семья», — поделилась Светлана Туринская.

Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия», председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что помимо помощи по аренде жилья в регионе также установлены выплаты молодым специалистам в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве и еще 100 тысяч — за второй год работы. Также для привлечения специалистов запустили программу «Приведи друга».

Меры поддержки соцработников закреплены в народной программе «Единой России», сформированной в 2021 году. В Московской области она выполнена на 98% — в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей региона. Благодаря этому Подмосковье стало одним из самых привлекательных регионов для жизни и лидером страны по многим направлениям: от экономики до социальной сферы и качества городской среды.

Сегодня партия собирает наказы жителей в новую народную программу. Уже поступило свыше 150 тысяч предложений, которые охватывают все сферы жизни. Предложения можно направить в муниципальные общественные приемные партии, по телефону «горячей линии» 8‑800‑200‑89‑50 или через электронную форму на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.