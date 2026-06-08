В Королеве завершился финальный этап квеста «Город пЕРемен»

Финальный этап квеста «Город пЕРемен» в Королеве стал третьим для Подмосковья интерактивным квестом по маршруту объектов народной программы «Единой России». Об этом сообщила пресс-служб подмосковного отделения партии.

Участники, жители и гости города, выходили на маршрут семьями, с друзьями и коллегами, проходили по реальным объектам города, которые появились или изменились за последние пять лет по наказам жителей и вошли в народную программу партии. Более 150 заданий, фотозоны, игротехники в костюмах на точках маршрута — все это превращало обычную субботнюю прогулку в настоящее городское приключение.

Королев стал финальной точкой серии не случайно. До этого такие квесты прошли в Ленинском округе и Балашихе. Суммарно во всех трех городах они собрали около 5 тысяч участников. По словам руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Дианы Алумянц, последний город как нельзя лучше отвечает самой идее проекта.

«Королев своим характером отвечает на запрос перемен. Когда-то он менял не только город, но и страну, и космос — и продолжает это делать сегодня. Наш квест посвящен переменам, которые случились за последние пять лет. В 2021 году партия собирала народную программу, получила наказы — и за эти годы очень много чего было построено, отремонтировано, принято решений для жителей Королева», — рассказала она.

Алумянц добавила, что проект на этом не заканчивается. Квесты в Видном, Балашихе и Королеве продолжат работу в онлайн-режиме до сентября — любой желающий сможет открыть карту, выйти на маршрут и познакомиться с городом в своем темпе. Кроме того, организаторы планируют выйти в новые города Подмосковья.

«Люди приходили семьями, друзьями, коллективами. Отгадывали загадки, узнавали, что же было сделано в Подмосковье за эти пять лет. И оказывается, многие об этом знали — просто мы сегодня еще раз напомнили. Потому что это все наказы избирателей в народную программу, которую мы формировали вместе», — сказал на церемонии награждения победителей Александр Толмачев, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике.

Параллельно с квестом на стартовом городке квеста работали волонтеры с планшетами и собирали наказы жителей в новую народную программу, с задачами для партии на следующие пять лет. Жители подходили охотно. Дарья Данилова из Королева предложила создать в городе сеть собачьих площадок. «Не все задумываются о комфорте братьев наших меньших. В парке Папанинская дача недавно построили одну такую площадку — шикарную. Но она одна на весь город. Хотелось бы, чтобы такие появились хотя бы в каждом районе», — сказала она.

Среди участников были и те, кто пришел на квест не впервые. Иван Саягин и Влада Беляева из команды «Коты-вездеходы» участвовали еще в первом квесте — в Ленинском, где заняли четвертое место. В Королеве они взяли первое. «Очень прикольный квест. Хотелось бы, чтобы были еще, буду попробовать снова», — сказал Иван после награждения.

Были и те, кто присоединился совершенно случайно. Анна Комарова с подругами проходила мимо площадки, услышала музыку и решила зайти посмотреть. «Мы потанцевали, потом подошли, нам выдали рюкзачки — и мы подумали: а почему бы и нет», — рассказала она. Команда назвала себя «Медведи» и вышла на маршрут.

Победители и призеры соревновательной части получили призы от огранизаторов и партнеров квеста.

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