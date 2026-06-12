Reuters: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв
У побережья города Сирик на юге Ирана произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что причина взрыва остается неизвестной.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран пришли к договоренности о завершении боевых действий, однако окончательное оформление документов еще предстоит.
По словам Трампа, церемония подписания достигнутых соглашений между США и Ираном, вероятнее всего, состоится на территории Европы.
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