В Москве на День России ожидаются кратковременный дождь и гроза

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на День России ожидается температура воздуха до плюс 31 градуса, сообщает РИА Новости .

Кроме того, пройдет кратковременный дождь с грозой.

По словам синоптика, ожидается небольшая облачность и без осадков.

«Днем сохранится жаркая погода, местами может собраться небольшой кратковременный дождь, также есть вероятность грозы», — отметила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 12 и 13 июня в Москве и области сохранится жаркая погода.

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