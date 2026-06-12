В Москве на День России ожидаются кратковременный дождь и гроза
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на День России ожидается температура воздуха до плюс 31 градуса, сообщает РИА Новости.
Кроме того, пройдет кратковременный дождь с грозой.
По словам синоптика, ожидается небольшая облачность и без осадков.
«Днем сохранится жаркая погода, местами может собраться небольшой кратковременный дождь, также есть вероятность грозы», — отметила она.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 12 и 13 июня в Москве и области сохранится жаркая погода.
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