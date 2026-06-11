Дожди и грозы сменят жару в Москве с 14 июня
Жара в столичном регионе продержится до пятницы. С выходных погода станет прохладнее и дождливее, сообщает RT.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 12 и 13 июня в Москве и области сохранится жаркая погода.
«Сегодня и в пятницу еще будет жарко — около +30 градусов. Может, будет несколько выше. 12 июня есть вероятность небольшого локального дождя», — рассказал он.
По словам Шувалова, с субботы ситуация начнет меняться.
«С юго-запада поднимается фронтальный раздел. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура уже составит +26…+28 градусов», — отметил он.
В воскресенье столичный регион окажется в другой воздушной массе. Синоптик ожидает кратковременные дожди и грозы, а температура снизится до +21…+24 градусов. Более прохладная погода, по его прогнозу, сохранится и на следующей неделе.
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