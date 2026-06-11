В Красноярске проходит межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

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10 июня в Красноярске начался межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов спецоперации из Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда «Защитники Отечества».

В нем участвуют более 120 человек. Мероприятие проходит с 9 по 12 июня.

Судя по опубликованному видео, мероприятие открыл вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Потехин. Перед участниками и гостями выступили артисты, танцевальные коллективы. Также был проведен «Паралимпийский урок».

Участники соревновались в стрельбе из лука, настольном теннисе, волейболе и иных дисциплинах.

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