В Красноярске проходит межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»
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10 июня в Красноярске начался межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов спецоперации из Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда «Защитники Отечества».
В нем участвуют более 120 человек. Мероприятие проходит с 9 по 12 июня.
Судя по опубликованному видео, мероприятие открыл вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Потехин. Перед участниками и гостями выступили артисты, танцевальные коллективы. Также был проведен «Паралимпийский урок».
Участники соревновались в стрельбе из лука, настольном теннисе, волейболе и иных дисциплинах.
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