Воробьев рассказал о цифровизации контроля на заседании в Доме правительства

На встрече присутствовали депутаты Госдумы, представители профильных федеральных министерств и подмосковные предприниматели. Участники заседания обсудили, как сделать систему контроля эффективнее и при этом менее обременительной для бизнеса. Ключевой акцент был сделан на переходе к риск-ориентированному подходу — то есть проверки должны проводиться там, где риски нарушений действительно высоки, а добросовестные компании должны получать послабления.

«Тема контрольно-надзорной деятельности очень чувствительная для бизнеса. Поэтому я хотел благодарить тех, кто сегодня в это вовлечен, знает все нюансы. Понимаем, что сейчас время цифры, и стараемся ее внедрять. Ведь там, где цифра, там нет субъективизма, нет человеческого фактора. Традиционно самый большой объем надзора приходится на стройку, поэтому реализовали в отрасли сразу несколько умных решений. Кроме того, у нас работает Центр содействия строительству, который помогает бизнесу проходить все 57 согласований на федеральном и региональном уровне. Мы вносим достаточно большое количество важных законодательных инициатив. Хотел поблагодарить коллег из разных фракций за то, что всегда находим поддержку», — рассказал Воробьев.

О центре содействия строительству

В Московской области Центр содействия строительству в настоящее время сопровождает более 6 тысяч инвестиционных проектов нежилого назначения — от идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Раньше, чтобы получить разрешение на строительство, инвесторам приходилось обивать пороги разных инстанций. Иногда этот процесс растягивался до трех лет. Теперь же срок сократился до 8 месяцев.

Главное преимущество нового подхода — «одно окно»: все согласования можно получить в одном месте, а также онлайн. Инвестор через мобильное приложение «Проектум» в любой момент может увидеть статус своего проекта и весь маршрут прохождения согласований. Это делает процесс максимально прозрачным и позволяет оперативно реагировать на возникающие вопросы.

С прошлого года в регионе работает еще один полезный сервис — «ВсеСети». Он позволяет сократить время согласования с ресурсоснабжающими организациями (водой, электричеством, газом и т. д.) с одного года до всего лишь 10 дней. Это колоссальная экономия времени для бизнеса, которая позволяет быстрее приступать к стройке и вводить объекты в эксплуатацию.