В Николаеве парень избил сотрудников ТЦК, чтобы освободить отца

В украинском Николаеве парень напал на нескольких сотрудников ТЦК (аналог российских военкоматов), обвиняя их в том, что они забрали его отца, сообщает украинское издание «Политика страны» .

Прохожие запечатлели инцидент на видео. В кадре молодой человек пинает лежащего на асфальте мужчину в форме. В этот момент к нему подбегает еще один сотрудник ТЦК, тогда парень переключается на него.

Он с криками бежит за мужчиной, ударяет его и валит на землю. Парень кричит: «Вы забрали моего отца». Потом он нападает еще на одного мужчину в форме. После этого звучат выстрелы: второй сотрудник ТЦК открыл огонь в воздух.

Между тем прохожие положительно оценили действия парня и назвали его «молодцом».

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