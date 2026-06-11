Месть за сбитого кота обошлась петербуржцу почти в 13 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге 66-летний мужчина решил жестоко отомстить за гибель своего кота. Полгода назад автомобиль Lexus сбил его питомца, и Георгий (имя изменено) затаил обиду. Недавно он поджег на Дунайском проспекте тот самый внедорожник стоимостью около 7 миллионов рублей, но в итоге произошел массовый автопожар с ущербом на 13 млн рублей, сообщает «Mash на Мойке» .

После того как Георгий поджег Lexus, огонь перекинулся на соседние машины — пострадали Peugeot, Suzuki, Hyundai и Toyota. Суммарный ущерб от пожара составил почти 13 миллионов рублей (6,5 млн — четыре соседних авто плюс 7 млн — Lexus).

При задержании пенсионер полностью признался в поджоге и объяснил мотив: водитель Lexus сбил его любимого кота, а сам мужчина очень тяжело переживал потерю питомца.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга уточнила, что Георгий действовал целенаправленно, но не рассчитывал на уничтожение соседних машин — огонь распространился случайно.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого, однако суд избрал более мягкую меру пресечения. Мужчине запретили выходить из дома в ночное время, а также совершать определенные действия. Он находится под подпиской о невыезде.

Теперь Георгий активно сотрудничает со следствием. Он уже начал выплачивать компенсации владельцам пострадавших машин.

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