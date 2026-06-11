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Найдены мужчины, пропавшие в ходе поисков черемши в Иркутской области

Троих мужчин, которые пропали почти пять суток назад во время поездки за черемшой в Иркутской области, удалось найти живыми, сообщает «112» .

Пропавшие искали растение в устье реки Моголь. Но в процессе поисков их моторная лодка зацепилась за дерево и сломалась.

Пять дней мужчинам пришлось ждать помощи в тайге. Все это время они находились на берегу без еды.

В четверг поисковая группа, прочесывая территорию, заметила дым от костра. Он помог вывести спасателей к пропавшим.

Мужчин доставили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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