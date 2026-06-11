Подросток пострадал при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области
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Украинские войска нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
В результате атаки пострадали семь человек. В их числе 16-летний подросток.
Одного из пострадавших скорая помощь доставила в брянскую больницу. Также повреждения получили пять гражданских машин.
Также Ковальчук объявил в регионе ракетную опасность. Он призвал жителей оставаться дома и укрыться в помещении без окон. Позднее она была отменена.
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