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Подросток пострадал при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Украинские войска нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

В результате атаки пострадали семь человек. В их числе 16-летний подросток.

Одного из пострадавших скорая помощь доставила в брянскую больницу. Также повреждения получили пять гражданских машин.

Также Ковальчук объявил в регионе ракетную опасность. Он призвал жителей оставаться дома и укрыться в помещении без окон. Позднее она была отменена.

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