Молодогвардейцы Подмосковья за неделю помогли бойцам и их семьям в восьми городах

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московской области за неделю помогли участникам СВО, ветеранам и их семьям в восьми городах региона — от госпиталей и передовой до квартир военнослужащих. Принцип один: не показные акции, а помощь по реальным запросам, сообщила пресс-служба организации.

В Лобне молодогвардейцы доставили в военный госпиталь лекарства, теплые вещи и продукты для бойцов на лечении. Заодно узнали, что еще нужно врачам.

В Шатуре поддержали ветерана СВО Антона Вахмянина. Активисты скосили высокий травостой на участке, привели в порядок двор и прилегающую территорию.

В Жуковском помогли семье военнослужащего: сходили в магазин за продуктами и донесли тяжелые пакеты до квартиры.

В Реутове, Дмитрове, Дубне и Орехово-Зуево собрали и отправили на фронт партию гуманитарной помощи — одежду, продукты и письма от жителей Подмосковья.

«Мы давно ушли от логики разовых акций ради картинки. За каждой нашей поездкой стоит конкретный человек и его запрос. Ветеран не должен сам искать, кто поможет привести в порядок двор. Мама солдата не должна в одиночку тащить пакеты из магазина. А боец на передовой должен знать, что о нем здесь помнят лично. Мы не делаем разницы между теми, кто сейчас воюет, и теми, кто ждет своих защитников с передовой», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

По словам Алумянц, активисты работают с участниками СВО и их семьями постоянно. В муниципалитетах ребята напрямую собирают запросы от ветеранов, семей военнослужащих и госпиталей, а затем отрабатывают каждое обращение точечно. Сборы и выезды молодогвардейцы ведут как одну программу, которая охватывает все больше городов.

В ближайших планах — новые отправки на фронт, помощь ветеранам на местах и работа с семьями военнослужащих по всему Подмосковью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.