Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине обсудили на ПМЭФ-2026

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 4 июня прошла сессия, получившая название «Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие». Участники встречи обсудили введение обязательного наставничества и профориентации студентов как важнейших механизмов укрепления кадрового потенциала отечественного здравоохранения, сообщили организаторы.

Также на сессии прозвучали предложения по цифровому сопровождению медицинских работников. Модератором выступила Мария Воронцова, занимающая должность директора Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова и работающая ведущим научным сотрудником в НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России.

В дискуссии участвовали: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, директор по персоналу и член правления АО «Валента Фарм» Екатерина Берестова, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Петр Глыбочко, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, а также помощник полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе Антон Шаклунов.

В рамках сессии Мария Воронцова (директор МНОИ МГУ) отметила, что в 2025-м был принят федеральный закон, обязывающий выпускников медицинских вузов отрабатывать полученное образование — преимущественно в государственных учреждениях здравоохранения под началом опытных наставников. Модератор представила итоги опроса студентов факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ, которые показывают истинные приоритеты будущих врачей. Согласно результатам исследования, хотя денежное вознаграждение по-прежнему важно, главным мотиватором для молодежи выступают профессиональный рост и возможность самореализации. На факультете действует программа «Карьерный компас», помогающая учащимся лучше ориентироваться в учебном процессе и выстраивать свой карьерный маршрут.

«У нас есть новая система маршрутизации и профориентирования студентов. Во время обучения наша цель состоит в том, чтобы дать возможность попробовать себя в разных специальностях, в разных учреждениях и вообще понять, что такое быть врачом», — отметила Воронцова.

В ходе обсуждения помощник полпреда Президента в ЦФО Антон Шаклунов выступил с инициативой доработать механизм целевого обучения: после получения диплома выпускнику следует предоставить право выбрать из трех-четырех медицинских организаций, куда он отправится на собеседование. В каждой из них ему расскажут о действующих мерах поддержки, возможностях трудоустройства и обучения для членов его семьи, а также познакомят с будущими коллегами.

В своем выступлении Антон Шаклунов особо подчеркнул, что современная кадровая политика обязана учитывать не только профессиональные компетенции будущего врача, но и его жизненные обстоятельства.

«Человек, приходящий на работу, — это и его семья, и его хобби, и многое другое, что нужно учитывать. Необходимо перейти от парадигмы „закрыть позицию в штатном расписании“ к новой парадигме: „трудоустройство — это еще и забота о семье специалиста“, — пояснил Шаклунов.

Помощник полпреда также предложил развивать цифровые инструменты сопровождения медицинских кадров. Среди них — формирование цифрового портфолио выпускника, создание единой информационной системы о лечебных учреждениях и внедрение алгоритмической системы подбора максимально подходящих вакансий. Цифровое портфолио специалиста, которое предлагается создать в рамках этой модели, должно включать данные об успехах в учебе, научных интересах, предрасположенности к определенным специальностям, а также сведения о семье и ее интересах.

В свою очередь, лечебные учреждения, куда приходит выпускник, — это не только профиль и мощность организации, но и коллектив, местоположение, региональные меры поддержки, а также авторитет наставника и главного врача. Единая информационная система позволит аккумулировать сведения о медицинских организациях, а точнее — о муниципалитетах, где эти организации находятся. Ведь именно муниципалитеты развивают инфраструктуру, которая делает место жительства и работы привлекательным.

Реализовать комплексный подход к трудоустройству поможет объединение муниципальных кадровых служб в Центры компетенций, через которые будет налажен обмен данными о вакансиях и условиях труда в муниципалитетах.

Главным итогом внедрения подобной системы кадрового сопровождения и распределения выпускников медицинских вузов должна стать здоровая конкуренция медицинских организаций за сотрудника, который приходит в учреждение для отработки целевого обучения. Если никто не выберет конкретное учреждение для отработки, сразу станет понятно, по каким параметрам это учреждение «проиграло» конкурентную борьбу: зарплата, ремонт, оснащение, меры поддержки или личность главного врача. При этом и студенты, осознавая, что их будут оценивать при трудоустройстве, начнут ответственнее относиться к учебе, освоению практических навыков и научной работе — разумеется, если они хотят найти работу своей мечты. В итоге будут учитываться интересы как молодых специалистов, так и работодателей.

Для реализации описанного выше подхода целевой договор можно заключать не с отдельным лечебным учреждением, а с регионом. А если в такую модель включатся другие регионы и заключат между собой соглашения об обмене целевиками, то выпускники смогут выбирать место работы среди нескольких субъектов Российской Федерации.