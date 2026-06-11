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В Германии призвали не давать ни цента «коррумпированной клике Зеленского»

Основательница немецкой партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо прекратить «сдирать» деньги с немецких граждан для финансирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС .

Такими словами она прокомментировала информацию о том, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выразил благодарность немецким налогоплательщикам за помощь Киеву.

Вагенкнехт назвала киевский режим во главе с Владимиром Зеленским коррумпированным и призвала прекратить обирать немецких налогоплательщиков для финансирования украинского кризиса.

«Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского», — написала она.

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