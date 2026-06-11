Украинские власти ускоренными темпами эвакуируют металлообрабатывающие и станкостроительные предприятия из Краматорска временно окупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Об этом пишет британский журнал Economist, сообщает РИА Новости .

По данным издания, первые попытки вывоза оборудования предпринимались еще в 2022 году. Однако текущие темпы значительно увеличились из-за приближения Вооруженных сил РФ к городу.

Промышленный комплекс планируют перенести в небольшой город Перечин с населением 7 тыс. человек. В частности, Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) уже объявил о прекращении работы и оптимизации штата.

В Перечин из Краматорска уже переехали более 3,5 тыс. сотрудников предприятий. Организаторы проекта по созданию нового индустриального парка рассчитывают на государственную поддержку. Однако западная пресса указывает на логистические проблемы, так как в принимающем городе отсутствует необходимая для высоких технологий дорожная инфраструктура.

Кроме того, инициатива вызвала недовольство среди местных жителей Перечина. Принимающая сторона выражает протест из-за брони от мобилизации, предоставленной приезжим рабочим. При этом возведение жилых объектов для эвакуированных граждан расценивает как ущемление собственных прав. Параллельно с переносом заводов в подконтрольной Киеву администрации заявили о запуске обязательной эвакуации семей с детьми из Краматорска и Славянска.

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