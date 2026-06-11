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ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области: один человек погиб, 11 ранены

Украинская армия продолжает атаковать Белгородскую область. В этот раз террористическую атаку совершили в селе Вознесеновка Шебекинского округа — дрон ударил по пассажирскому автобусу, сообщает Оперштаб Белгородской области.

Женщина скончалась на месте, 11 человек получили ранения. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Двое мужчин и пять женщин получили осколочные ранения и ссадины, у четверых пассажиров диагностировали акубаротравмы. Им оказывают необходимую помощь.

Также на территории Белгородской области повреждена спецтехника, транспортное средство, разбиты окна. В селе Сергиевка удар пришелся по социальному объекту — у него пробита кровля.

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