В Нижнем Новгороде прошло открытие VI Всероссийского форума «Диалог культур»

В Нижнем Новгороде заработал VI Всероссийский форум «Диалог культур». Участниками мероприятия стали более 200 представителей творческой молодежи, в том числе из всех вновь присоединенных субъектов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ.

На открытии форума участников поприветствовали начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики ФАДН России Анастасия Берновская и заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев.

«Дорогие участники! От лица Федерального агентства по делам национальностей рада приветствовать вас на VI ежегодном Всероссийском форуме „Диалог культур“. Этнокультурное развитие и обеспечение этнокультурных потребностей граждан являются одними из приоритетов стратегии национальной политики. Наша страна богата талантливыми людьми и, на мой взгляд, очень часто именно творчество позволяет узнать больше друг о друге, поделиться, подружиться и даже породниться. Созидание — это наша мягкая сила и очень важно, что в условиях глобализации мы можем сохранять и распространять те традиции, которые формировались задолго до нас», — отметила Берновская.

В своем обращении к участникам Грачев отметил особую значимость проведения форума в Год единства народов России. Он подчеркнул, что Нижегородская область традиционно является пространством межнационального согласия и культурного разнообразия.

«Особенно важно, что мы встречаемся в Год единства народов России. Наша сила — в уважении к традициям друг друга. Нижний Новгород всегда рад гостям. Мы открыты, дружелюбны и готовы принимать события, которые сближают людей разных национальностей. Наш регион — живой пример межнациональной дружбы, здесь в согласии живут более 100 национальностей, которые бережно хранят свои обычаи и культуру. Ребята, вы приехали не просто показать свои песни, танцы, костюмы и блюда. Вы приехали поделиться душой своего народа. Смотрите, впитывайте, общайтесь. Ищите то общее, что объединяет все культуры. Желаю вам найти здесь новых друзей, стать духовно богаче и почувствовать свою сопричастность к большой и единой культуре России», — сказал Грачев.

Формат «Диалог на равных»

В рамках программы форума прошел формат «Диалог на равных». В ходе него участники получили возможность напрямую задать вопросы приглашенным экспертам и обсудить актуальные темы в формате открытого и живого общения. В ходе встречи были затронуты различные вопросы, связанные с развитием культуры, межнационального взаимодействия и общественных инициатив.

Программа форума продолжится до 13 июня.

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