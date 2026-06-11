Кишечная палочка способна запоминать прошлое своими рибосомами

Американские ученые нашли у кишечной палочки аналог долгосрочной памяти, который находится в рибосомах. Этот механизм помогает в адаптации к новым условиям, сообщает Naked Science .

В журнале PRX Life было опубликовано исследование, посвященное изучению клеточной памяти. Ученые поместили бактерии штамма MG1655 в микрофлюидный чип с тысячами микроскопических каналов и подавали им жидкую питательную среду, сменяя бедную пищу на богатую. Исследователи контролировали периоды пульсации и отслеживали происходящее с помощью делающей снимки камеры.

Затем они рассчитали мгновенную скорость деления клеток. Выяснилось, что бактерии могут помнить и то, что случилось несколько часов назад, и события пятиминутной давности. Химические реакции внутри клетки предсказывают изменения среды по тем же математическим правилам, что и алгоритмы искусственного интеллекта.

Попадая из бедной среды в богатую, клетки постепенно увеличивали скорость деления: чем чаще пульсировала пища в прошлом, тем быстрее бактерии адаптировались к новой порции. А вот готовность к пищевому кризису снижала скорость деления.

Воспоминания о прошлом помогают бактериям выбирать наиболее выгодное поведение. Ученые отмечают, что кишечная палочка может переоценивать входящую информацию, запоминать изменения среды и быстро стирать память, если контекст меняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.