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Reuters: Маск стал первым триллионером в истории

Американский предприниматель Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Компания SpaceX обнародовала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже 11 июня. Она разместила 555 555 555 акций по цене 135 долларов за одну акцию.

Состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2026 года выросло на 21,857 млрд долларов.

Первое место в мировом рейтинге сохраняет владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние выросло на 116 млрд долларов и достигло 735 млрд.

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