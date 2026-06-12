Американский истребитель подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ
Истребитель F-35 ВВС США передал общий аварийный сигнал в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают «Известия» со ссылкой на Sabereen News.
Отмечается, что американский истребитель F-35 попытался совершить посадку.
Позже стало известно, что самолет приземлился на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
10 мая сообщалось, что в небе у Аравийского полуострова американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
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