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Американский истребитель подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ

Истребитель F-35 ВВС США передал общий аварийный сигнал в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают « Известия » со ссылкой на Sabereen News.

Отмечается, что американский истребитель F-35 попытался совершить посадку.

Позже стало известно, что самолет приземлился на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

10 мая сообщалось, что в небе у Аравийского полуострова американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

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