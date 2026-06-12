Рыбак поймал огромную акулу на американском острове Нантакет
Рыбак Эллиот Судал поймал акулу на американском острове Нантакет, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина занимался рыбной ловлей более 13 лет и впервые на его крючок клюнула большая белая акула.
На опубликованных кадрах видно, как он тащит огромную акулу к берегу. Рыбак измерил акулу и отпустил обратно в море.
«… удивительное существо, я благодарен судьбе за возможность пообщаться с ней», — отметил он.
Вылов белых акул рыбаками запрещен — они занесены Международным союзом охраны природы в список уязвимых видов, сообщает The Guardian.
Ранее на юго-западе Австралии произошло смертельное нападение акулы на человека. Жертвой хищницы стал 35-летний подводный охотник.
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