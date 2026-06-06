Акула убила подводного охотника у острова Майклмас в Австралии

На юго-западе Австралии произошло смертельное нападение акулы на человека. Жертвой хищницы стал 35-летний подводный охотник, сообщает МК .

В субботу утром акула длиной 4,5 м быстро атаковала ныряльщика. Очевидцы нападения доставили пострадавшего мужчину на берег на лодке, его забрала бригада скорой помощи.

Несмотря на все усилия врачей, реанимировать пострадавшего не удалось. Полицейские подтвердили, что его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Это нападение стало третьим смертельным инцидентом с участием акул в Австралии с 16 мая. Такая статистика вызывает серьезную тревогу у береговых служб и любителей морского отдыха.

16 мая в Западной Австралии 38-летний мужчина стал жертвой хищника во время подводной охоты у популярного острова Роттнест. А 24 мая акула напала на 39-летнего мужчину в водах рифа Кеннеди-Шол.

Всего с начала года в австралийских водах из-за нападения этих хищниц погибли четыре человека.

Ранее 20-летний серфер Алехо Сантиньяке рассказал, что на него напала акула во время отдыха на сельском пляже в Австралии. Молодому человеку удалось спастись.

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