Тащила на дно: юноша чудом уцелел после атаки гигантской акулы в Австралии

20-летний серфер Алехо Сантиньяке рассказал, что на него напала акула во время отдыха на сельском пляже в Австралии, сообщает The Sun .

Он рассказал, что сидел на своей доске, ожидая волны возле Ред-Клифф. Внезапно молодой человек почувствовал сильный толчок и его затянуло под воду.

«Она затащила меня в воду, и моей первой реакцией было изо всех сил оттолкнуть ее, чтобы она отпустила», — поделился серфер.

По его словам, акула запуталась в страховочном тросе доски для серфинга, прежде чем его оторвало от хищницы. А как только она отпустила парня, он изо всех сил поплыл обратно к доске и к берегу.

Также серфер признался, что в тот момент его переполнял адреналин.

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