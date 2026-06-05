47% россиян отправляют детей летом к бабушкам и дедушкам

Почти половина опрошенных россиян рассказала, что дети проводят лето у бабушек и дедушек, на даче или в деревне. Лагеря выбирают заметно реже, сообщает kp.ru .

В Госдуме напомнили, что дети льготных категорий имеют приоритетное право на места в школьных лагерях. Остальные семьи могут претендовать на свободные места после формирования основных групп.

По данным опроса KP.RU, 47% респондентов отправляют детей к старшим родственникам на все лето. Дети живут на даче или в деревне, помогают по хозяйству, купаются и едят садовые фрукты и овощи.

Загородные лагеря выбирают 18% участников опроса. Одни ищут площадки рядом с городом, другие отправляют детей на юг, чтобы они побыли у моря.

Еще 11% родителей отдают детей в школьные лагеря: ребенок проводит день с одноклассниками, гуляет и возвращается домой вечером. Вариант «другое» выбрали 24%: часть детей остается дома, а часть отдыхает с родителями несколько недель.

Некоторые родители заявили, что лагеря стали дорогими или не подходят детям. В опросе участвовали 600 подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Viber.

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