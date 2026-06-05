Ботанический сад открыл летний водный маршрут по оранжереям

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге снова заработал Водный оранжерейный маршрут. Он открыт только летом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Маршрут включает три оранжереи: Большую Пальмовую с крупнейшей коллекцией пальм под стеклом, Мангровую с болотными тропическими растениями и Викторную оранжерею. Восьмигранный павильон из железа и стекла с 13-метровым бассейном считается крупнейшим в мире сооружением для выращивания виктории амазонской.

Руководитель пресс-службы Ботанического сада Петра Великого Александра Медведева рассказала, что посетители увидят пальмы, бамбуки, бегонии, панданусы, водный гиацинт, рис, сахарный тростник, кувшинки, цветущие лотосы, насекомоядные растения, бромелии и мимозу стыдливую. Также на маршруте представлены нимфея гигантея из Австралии и эвриала устрашающая.

Медведева отметила, что часть кувшинок цветет до полудня, а другие раскрываются во второй половине дня. Виктория чаще цветет вечером, и больше шансов увидеть раскрытые цветы после 16:00. Растение цветет во второй половине лета. Маршрут работает с июня по сентябрь, со вторника по воскресенье.

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